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Стоимость нефти Brent поднялась выше $73 впервые за два года

В последний раз цена североморского сырья превышала этот показатель в мае 2019-го.

11 июня, 15:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Мировые цены на нефть вечером 11 июня показали рост. Стоимость сырья марки Brent поднялась на 0,79% до $73,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена Brent поднималась выше 73 долларов за баррель более двух лет назад — 20 мая 2019 года. По состоянию на 18:18 мск цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне 72,92 доллара за баррель, что на 0,55% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

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Ранее экономисты назвали причину резкого роста цен на нефть. При этом специалисты считают, что спрос на сырьё уже не восстановится до прежних показателей.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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