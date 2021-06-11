Стоимость нефти Brent поднялась выше $73 впервые за два года

Мировые цены на нефть вечером 11 июня показали рост. Стоимость сырья марки Brent поднялась на 0,79% до $73,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена Brent поднималась выше 73 долларов за баррель более двух лет назад — 20 мая 2019 года. По состоянию на 18:18 мск цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне 72,92 доллара за баррель, что на 0,55% выше уровня закрытия предыдущей сессии.