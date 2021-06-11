Сотрудники РУСАЛа устроили велозаезд по заводу с флагами в честь Дня России
Соотечественников с грядущим праздником поздравили также работники компаний "Базовый элемент", ГАЗ и "Русгидро", "Востсибуголь" и других.
Работники разных предприятий поздравили россиян с праздником 12 июня. Видео © LIFE
Увлекательные флешмобы устроили работники разных предприятий по всей стране в канун Дня России. Так, сотрудники Красноярского алюминиевого завода организовали велозаезд с флагами страны. Это была инициатива рабочего и молодёжного советов дочернего предприятия РУСАЛа.
После заезда они поздравили соотечественников с праздником. К поздравлениям присоединились и сотрудники компаний "Базовый элемент", ГАЗ и "Русгидро". Нижний Новгород же оказался немного более музыкальным. ГАЗ в честь праздника, во-первых, усилиями волонтёров навёл в парках города чистоту, а во-вторых — порадовал устроенной после уборки танцевальной программой. А сотрудники нижегородской ГЭС исполнили классическую композицию группы "Любэ", посвящённую родине.
Ранее новосибирские студенты устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России. Участники патриотической акции также выложили на земле надпись "Россия".
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