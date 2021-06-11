Участники "Большой перемены" поддержали российскую сборную перед матчем с Бельгией

Участники "Большой перемены" поддержали российскую сборную перед матчем в Бельгии. Видео предоставлено Лайфу

Участники конкурса "Большая перемена" присоединились к всероссийской акции "Вперёд, Россия!", сняв ролик в поддержку национальной сборной по футболу, которой уже завтра предстоит выйти на поле против лидера мирового рейтинга FIFA — сборной Бельгии.

Дети и подростки записали видео на набережной Севастополя на фоне памятника затопленным кораблям. Ребята оделись в цвета российского триколора и хором спели известную песню "Вперёд, Россия! Россия — чемпионка!"

Стоит отметить, что акция проходит онлайн во всех регионах России. Участники снимают свои ролики, в которых исполняют композицию, и публикуют их в соцсетях с хештегами #ДеньРоссии, #ВперёдРоссия, #СтранаПобедителей, отмечая также аккаунт управления по делам молодёжи.