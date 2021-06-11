НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Участники "Большой перемены" поддержали российскую сборную перед матчем с Бельгией

Дети записали на видео композицию "Россия — чемпионка", а результат опубликовали в соцсетях.

11 июня, 16:27

Участники "Большой перемены" поддержали российскую сборную перед матчем в Бельгии. Видео предоставлено Лайфу

Участники конкурса "Большая перемена" присоединились к всероссийской акции "Вперёд, Россия!", сняв ролик в поддержку национальной сборной по футболу, которой уже завтра предстоит выйти на поле против лидера мирового рейтинга FIFA — сборной Бельгии.

Дети и подростки записали видео на набережной Севастополя на фоне памятника затопленным кораблям. Ребята оделись в цвета российского триколора и хором спели известную песню "Вперёд, Россия! Россия — чемпионка!"

Активисты ОНФ в Удмуртии испекли пироги в рамках акции ко Дню России

Активисты ОНФ в Удмуртии испекли пироги в рамках акции ко Дню России

Стоит отметить, что акция проходит онлайн во всех регионах России. Участники снимают свои ролики, в которых исполняют композицию, и публикуют их в соцсетях с хештегами #ДеньРоссии, #ВперёдРоссия, #СтранаПобедителей, отмечая также аккаунт управления по делам молодёжи.

Напомним, чемпионат Европы по футболу стартует в Санкт-Петербурге уже завтра. В первом матче Россия сыграет с Бельгией. Затем национальная сборная встретится с финнами 16 июня и с датчанами 21 июня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Нам идёт статус андердога": Канделаки оценила шансы России выйти из группы на Евро-2020

сегодня в 15:58

"Всё заняло буквально 40 секунд": Жители Костромы рассказали Лайфу, как доставали троих детей из горящей квартиры

сегодня в 15:30

Суд удовлетворил иск бывшего гендиректора "Спартака" Газизова против клуба

сегодня в 12:54

Военные РФ начали следить за манёврами эсминца США в Чёрном море

сегодня в 17:04

Пасечник заявил, что убийство бойцов ЛНР было утверждено Киевом на самом высоком уровне

сегодня в 16:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1