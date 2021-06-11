Участники "Большой перемены" поддержали российскую сборную перед матчем с Бельгией
Дети записали на видео композицию "Россия — чемпионка", а результат опубликовали в соцсетях.
Участники "Большой перемены" поддержали российскую сборную перед матчем в Бельгии. Видео предоставлено Лайфу
Участники конкурса "Большая перемена" присоединились к всероссийской акции "Вперёд, Россия!", сняв ролик в поддержку национальной сборной по футболу, которой уже завтра предстоит выйти на поле против лидера мирового рейтинга FIFA — сборной Бельгии.
Дети и подростки записали видео на набережной Севастополя на фоне памятника затопленным кораблям. Ребята оделись в цвета российского триколора и хором спели известную песню "Вперёд, Россия! Россия — чемпионка!"
Стоит отметить, что акция проходит онлайн во всех регионах России. Участники снимают свои ролики, в которых исполняют композицию, и публикуют их в соцсетях с хештегами #ДеньРоссии, #ВперёдРоссия, #СтранаПобедителей, отмечая также аккаунт управления по делам молодёжи.
Напомним, чемпионат Европы по футболу стартует в Санкт-Петербурге уже завтра. В первом матче Россия сыграет с Бельгией. Затем национальная сборная встретится с финнами 16 июня и с датчанами 21 июня.
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