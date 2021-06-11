МРОТ в России в 2022 году вырастет на 6,4%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году в России вырастет на 6,4%. Предварительно, он составит 13 617 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. В 2021 году федеральный МРОТ равен 12 792 рублям.

С этого года МРОТ и прожиточный минимум зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианного дохода, рассчитываемого на основе данных ПФР. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы.

Сегодня Росстат сообщил, что медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4% — до 32 422 рублей. В 2019 году этот показатель составлял 30 458 рублей.