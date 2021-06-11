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В Риме официально стартовал Евро-2020

В ближайший месяц 24 сборных Старого Света будут выяснять, кто же из них сильнейший на континенте.

11 июня, 19:00
<p>Фото © EPA/TASS</p>

Фото © EPA/TASS

Чемпионат Европы по футболу официально стартовал. Церемония открытия турнира завершилась в Риме на арене "Стадио Олимпико".

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Участие в ней приняли легенды итальянского футбола — Франческо Тотти и Алессандро Неста, а также духовой оркестр. После этого на газоне появился легендарный Андреа Бочелли, а затем шоу реальное смешалось с виртуальным, на котором главными героями стали авторы гимна турнира — диджей Мартин Гаррикс, а также Боно и Эдж из группы U2. Уже после этого начался первый матч турнира, где встречаются сборные Турции и Италии.

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Всего на Евро-2020 сыграют 24 сборные, а турнир пройдёт в 11 городах. Наша национальная команда стартует 12 июня матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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