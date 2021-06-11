В Риме официально стартовал Евро-2020

Участие в ней приняли легенды итальянского футбола — Франческо Тотти и Алессандро Неста, а также духовой оркестр. После этого на газоне появился легендарный Андреа Бочелли, а затем шоу реальное смешалось с виртуальным, на котором главными героями стали авторы гимна турнира — диджей Мартин Гаррикс, а также Боно и Эдж из группы U2. Уже после этого начался первый матч турнира, где встречаются сборные Турции и Италии.