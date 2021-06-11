УЕФА обязал прикрыть надпись "Героям слава" на форме сборной Украины
Ранее президент федерации футбола Незалежной заявил о "победном компромиссе" по спорному вопросу.
Фото © Facebook / Андрей Павелко
УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава!" на форме национальной команды на Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС.
Соблюдение этого обязательства будет проверяться делегатом перед началом каждого матча.
6 июня сборная Украины презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. Накануне УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Требование объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл.
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