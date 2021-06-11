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УЕФА обязал прикрыть надпись "Героям слава" на форме сборной Украины

Ранее президент федерации футбола Незалежной заявил о "победном компромиссе" по спорному вопросу.

11 июня, 18:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=3988117684607183&set=pcb.3988125051273113" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Павелко</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Павелко

УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава!" на форме национальной команды на Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС.

Соблюдение этого обязательства будет проверяться делегатом перед началом каждого матча.

На Украине заявили о "победном компромиссе" с УЕФА по лозунгу "Героям слава" на форме сборной

На Украине заявили о "победном компромиссе" с УЕФА по лозунгу "Героям слава" на форме сборной

6 июня сборная Украины презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. Накануне УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Требование объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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