На Украине заявили о "победном компромиссе" с УЕФА по лозунгу "Героям слава" на форме сборной

Глава Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко заявил о достижении "победного компромисса" с УЕФА по лозунгу "Героям слава" на форме национальной сборной для чемпионата Европы. Об итогах переговоров он написал у себя в "Фейсбуке".

"С учётом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков <...> И нам всё-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА. Ещё один элемент будет добавлен к ранее утверждённому оформлению униформы внутри футболок. Это большой герб сборной с картой Украины, трезубцем и надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям слава" будет размещён на карте в центре границы Украины", — пояснил Павелко.

Он выразил уверенность в том, что лозунг станет "настоящим оберегом" для украинских футболистов. Павелко добавил, что для достижения компромисса украинской стороне пришлось "озвучить решительную позицию" и напомнить об угрозах болельщиков бойкотировать Евро-2020.