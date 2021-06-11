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На Украине заявили о "победном компромиссе" с УЕФА по лозунгу "Героям слава" на форме сборной

Незалежной разрешили разместить фразу, но только на внутренней стороне футболок игроков.

11 июня, 18:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=3988117357940549&set=pcb.3988125051273113" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Павелко</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Павелко

Глава Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко заявил о достижении "победного компромисса" с УЕФА по лозунгу "Героям слава" на форме национальной сборной для чемпионата Европы. Об итогах переговоров он написал у себя в "Фейсбуке".

"С учётом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков <...> И нам всё-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА. Ещё один элемент будет добавлен к ранее утверждённому оформлению униформы внутри футболок. Это большой герб сборной с картой Украины, трезубцем и надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям слава" будет размещён на карте в центре границы Украины", — пояснил Павелко.

Он выразил уверенность в том, что лозунг станет "настоящим оберегом" для украинских футболистов. Павелко добавил, что для достижения компромисса украинской стороне пришлось "озвучить решительную позицию" и напомнить об угрозах болельщиков бойкотировать Евро-2020.

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Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом. Кроме того, на экипировке можно увидеть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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