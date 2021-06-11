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Комментатор "Матч ТВ" Моссаковский не смог попасть в Азербайджан на матч Евро-2020

Ранее аккредитацию на турнир не мог получить другой журналист канала — Нобель Арустамян. Однако впоследствии ситуацию удалось разрешить.

11 июня, 18:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM2N0hfBsYt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mossakovskiy</a></p>

Фото © Instagram / mossakovskiy

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Михаил Моссаковский не смог попасть в Азербайджан, где должен был работать на встрече между Швейцарией и Уэльсом в рамках Евро-2020. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

"Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал", — написал Моссаковский.

По его словам, вопросы остаются к сотрудникам оргкомитета турнира, ведь заявки на аккредитацию на турнир проверяются в том числе и силовиками разных стран, а Баку подтвердил заявку Моссаковского. Кроме того, он имел пригласительную бумагу от азербайджанской федерации футбола.

УЕФА всё же аккредитовал журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020

УЕФА всё же аккредитовал журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020

Ранее в похожую ситуацию попал журналист и комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян, который не смог получить аккредитацию на Евро-2020 из-за позиции оргкомитета Баку. Отмечалось, что для получения разрешающего работу на турнире документа необходимо согласие всех городов — организаторов чемпионата. Впоследствии ситуацию удалось решить после вмешательства МИД РФ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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