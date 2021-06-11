Комментатор "Матч ТВ" Моссаковский не смог попасть в Азербайджан на матч Евро-2020

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Михаил Моссаковский не смог попасть в Азербайджан, где должен был работать на встрече между Швейцарией и Уэльсом в рамках Евро-2020. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

"Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал", — написал Моссаковский.

По его словам, вопросы остаются к сотрудникам оргкомитета турнира, ведь заявки на аккредитацию на турнир проверяются в том числе и силовиками разных стран, а Баку подтвердил заявку Моссаковского. Кроме того, он имел пригласительную бумагу от азербайджанской федерации футбола.