В Кремле назвали предстоящий саммит единственным способом остановить деградацию диалога России и США

Саммит Россия — США, на котором президент РФ Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, нужен для того, чтобы остановить дальнейшую деградацию диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью телеканалу СNN заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Критический уровень этих отношений [между РФ и США] требует проведения саммита, потому что это единственный способ предотвратить дальнейшую деградацию диалога", — отметил он.