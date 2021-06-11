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В Кремле назвали предстоящий саммит единственным способом остановить деградацию диалога России и США

Там также заявили, что уровень отношений между Москвой и Вашингтоном является критическим.

11 июня, 18:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Саммит Россия — США, на котором президент РФ Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, нужен для того, чтобы остановить дальнейшую деградацию диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью телеканалу СNN заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Критический уровень этих отношений [между РФ и США] требует проведения саммита, потому что это единственный способ предотвратить дальнейшую деградацию диалога", — отметил он.

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Ранее Песков рассказал, что Путин согласился встретиться с Байденом в Женеве, поскольку проведения саммита требует "плохое состояние отношений" между двумя странами, а не чтобы оказаться с главой Белого дома в одной комнате.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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