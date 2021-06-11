Концерты, фестивали, авиашоу и многое другое: Во всех регионах страны 12 июня отметят День России
Жители РФ могут поучаствовать в различных квестах, акциях и флешмобах. Развлечения найдутся как для детей, так и для взрослых.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Авиашоу, фестивали цветов и военных оркестров, экскурсии, квесты и концерты пройдут во многих городах страны в честь празднования Дня России.
Президент РФ Владимир Путин 12 июня по традиции вручит в Кремле государственные премии лауреатам 2020 года за достижения в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности. Кроме того, глава государства вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации". Также Путин посетит Третьяковскую галерею, где митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) представит ему экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" — выставку, посвящённую исторической картине в русской живописи конца XVIII — начала XX века.
Праздничные мероприятия пройдут во многих городах страны. В частности, в Москве на ВДНХ с 12 по 14 июня в центрах "Космонавтика и авиация", "Слово" и на других площадках гостей ждут экскурсии, квесты, выступления уличных музыкантов и многое другое. В "Москвариуме" пройдут бесплатные экскурсии "Водные ресурсы России". Программу с выставками, спортивными соревнованиями и другими развлечениями подготовили 28 столичных парков. При этом парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 июня, а также в выходной понедельник, 14 июня.
В свою очередь в Санкт-Петербурге в честь Дня России откроется традиционный Фестиваль цветов, который проводится с 2007 года. В этот раз он объединит семь композиций, посвящённых Году науки и технологий. Также в Северной столице состоится первый матч сборной России в рамках Евро-2020 по футболу против команды Бельгии.
В Севастополе к празднику художники арт-кластера "Таврида" создадут новый стрит-арт-объект: настенная роспись размером 10 на 43 метра украсит подпорную стену на трассе "Таврида" рядом с городом. Также 12 июня в Севастополе состоится финал фестиваля военных оркестров.
Ранее сообщалось, что спортсмены по всей стране приняли участие в акции в честь Дня России. Кроме того, накануне праздника активисты ОНФ в Удмуртии в рамках акции испекли пироги.
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