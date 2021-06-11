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Спортсмены по всей стране приняли участие в акции в честь Дня России

К флешмобу присоединились профессиональные парашютисты, а также команды "Роскосмоса" и компании "Инград".

11 июня, 18:30

Фото © Shutterstock

В разных городах России прошла акция День России — день здоровой страны. В честь предстоящего праздника москвичи устроили пробег вдоль столичных набережных, а на аэродроме Азимут в Краснодарском крае профессиональные парашютисты, рекордсмены России совершили прыжок с гигантским флагом.

В акции также приняли участие команды из "Роскосмоса" и компании "Инград", а жители Иркутской области на набережной Ангары устроили семейный велопробег.

Сотрудники РУСАЛа устроили велозаезд по заводу с флагами в честь Дня России

Сотрудники РУСАЛа устроили велозаезд по заводу с флагами в честь Дня России

Ранее активисты ОНФ в Удмуртии испекли пироги в рамках акции ко Дню России.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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