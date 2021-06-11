Спортсмены по всей стране приняли участие в акции в честь Дня России
К флешмобу присоединились профессиональные парашютисты, а также команды "Роскосмоса" и компании "Инград".
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В разных городах России прошла акция День России — день здоровой страны. В честь предстоящего праздника москвичи устроили пробег вдоль столичных набережных, а на аэродроме Азимут в Краснодарском крае профессиональные парашютисты, рекордсмены России совершили прыжок с гигантским флагом.
В акции также приняли участие команды из "Роскосмоса" и компании "Инград", а жители Иркутской области на набережной Ангары устроили семейный велопробег.
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