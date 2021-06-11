Спортсмены по всей стране приняли участие в акции в честь Дня России

В разных городах России прошла акция День России — день здоровой страны. В честь предстоящего праздника москвичи устроили пробег вдоль столичных набережных, а на аэродроме Азимут в Краснодарском крае профессиональные парашютисты, рекордсмены России совершили прыжок с гигантским флагом.