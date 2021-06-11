Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста Крисевича задержали на двое суток

Художник-акционист Павел Крисевич, который устроил перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, задержан на 48 часов, 13 июня ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщил адвокат задержанной вместе с ним журналистки портала SOTA Ники Самусик Сергей Тельнов.

"Самусик и Крисевич стали подозреваемыми по статье УК о хулиганстве. Пресненский суд решит вопрос об их мере пресечения в воскресенье, 13 июня. Следствие пока не определилось, что оно попросит: арест, домашний арест или что-то ещё", — приводит слова юриста ТАСС.

В свою очередь адвокат самого Крисевича Мансур Гильманов заявил, что не видит в действиях подзащитного нарушений Уголовного кодекса.

"Для его действий может подойти статья из КоАП, но никак не уголовная о хулиганстве. Например, статья 20.13 "Стрельба из оружия в не отведённых для этого местах", — цитирует Гильманова РИА "Новости".

Напомним, Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе на висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё в порядке, даже скорая не понадобилась.