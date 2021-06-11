НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста Крисевича задержали на двое суток

Адвокат художника заявил, что не видит в действиях своего подзащитного нарушений Уголовного кодекса.

10 июня, 21:52
<p>Павел Крисевич. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP_r7NTsPlu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pavelkrisevich</a></p>

Павел Крисевич. Фото © Instagram / pavelkrisevich

Художник-акционист Павел Крисевич, который устроил перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, задержан на 48 часов, 13 июня ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщил адвокат задержанной вместе с ним журналистки портала SOTA Ники Самусик Сергей Тельнов.

"Самусик и Крисевич стали подозреваемыми по статье УК о хулиганстве. Пресненский суд решит вопрос об их мере пресечения в воскресенье, 13 июня. Следствие пока не определилось, что оно попросит: арест, домашний арест или что-то ещё", — приводит слова юриста ТАСС.

Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

В свою очередь адвокат самого Крисевича Мансур Гильманов заявил, что не видит в действиях подзащитного нарушений Уголовного кодекса.

"Для его действий может подойти статья из КоАП, но никак не уголовная о хулиганстве. Например, статья 20.13 "Стрельба из оружия в не отведённых для этого местах", — цитирует Гильманова РИА "Новости".

Напомним, Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе на висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё в порядке, даже скорая не понадобилась.

Крисевич известен рядом скандальных перформансов, после которых его отчислили из РУДН. Ранее на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по статье "Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Акционист получил десять суток ареста.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка выпала с 86-го этажа башни в "Москве-Сити"

сегодня в 19:27

Два — в воздух, третий — в голову : Акционист Крисевич устроил перформанс со стрельбой на Красной площади

сегодня в 09:36

Четыре человека разбились насмерть в страшном ДТП под Белгородом

вчера в 22:36
Life

Путин назвал очередным вбросом слухи о том, что РФ предлагала Ирану спутниковые технологии

вчера в 23:04

"Карьерный политик": Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа

вчера в 22:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1