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Украина отрицает причастность к гибели пятерых военных ЛНР

В Киеве сочли обвинения Луганска попыткой скрыть "низкий уровень военной дисциплины и систематическое пьянство среди военных".

10 июня, 21:39
<p>Фото © Facebook / otupivnich</p>

Фото © Facebook / otupivnich

Вооружённые силы Украины отрицают обвинения ЛНР в убийстве пятерых военнослужащих народной милиции. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ.

"По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов <...> наёмники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанёс огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего совершил самоубийство", — утверждают украинские военные в "Фейсбуке.

Пасечник заявил, что убийство бойцов ЛНР было утверждено Киевом на самом высоком уровне

Пасечник заявил, что убийство бойцов ЛНР было утверждено Киевом на самом высоком уровне

В ВСУ сочли обвинения ЛНР попыткой скрыть "низкий уровень военной дисциплины и систематическое пьянство среди военных".

Напомним, ранее в ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов. По данным ополченцев, за атакой стоят военнослужащие отдельного центра специальных операций "Запад".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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