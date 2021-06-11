Украина отрицает причастность к гибели пятерых военных ЛНР
В Киеве сочли обвинения Луганска попыткой скрыть "низкий уровень военной дисциплины и систематическое пьянство среди военных".
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Вооружённые силы Украины отрицают обвинения ЛНР в убийстве пятерых военнослужащих народной милиции. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ.
"По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов <...> наёмники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанёс огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего совершил самоубийство", — утверждают украинские военные в "Фейсбуке.
В ВСУ сочли обвинения ЛНР попыткой скрыть "низкий уровень военной дисциплины и систематическое пьянство среди военных".
Напомним, ранее в ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов. По данным ополченцев, за атакой стоят военнослужащие отдельного центра специальных операций "Запад".
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