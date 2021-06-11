Украина отрицает причастность к гибели пятерых военных ЛНР

"По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов <...> наёмники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанёс огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего совершил самоубийство", — утверждают украинские военные в "Фейсбуке.