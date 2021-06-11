ОНФ запустил флаг РФ в стратосферу в честь Дня России
Летательный аппарат с триколором стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 15 тысяч метров.
Кадр видео © ОНФ
ОНФ запустил флаг РФ в стратосферу в честь Дня России. Видео © ОНФ
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с партнёрами запустили флаг РФ в стратосферу в преддверии Дня России. Летательный аппарат с триколором стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 15 тысяч метров, сообщает общественное движение на своём сайте.
Для проведения уникальной патриотической акции ОНФ обратился к организации "Стратонавтика", которая специализируется на запуске в стратосферу различных исследовательских, развлекательных и других миссий. Там приняли предложение общественников с энтузиазмом и стали разрабатывать лётный маршрут.
"Сложная задача перед запуском — согласовать маршрут полёта. Мы выбрали точку взлёта аэропорт Раздолье. Средняя продолжительность полёта в стратосферу — полтора — два часа. Всё это время наши камеры ведут съёмку миссии. Есть и нюансы — из-за изменчивой розы ветров точка старта и место приземления аппарата могут достигать десятков километров", — отметил руководитель "Стратонавтики" Денис Ефремов.
Понаблюдать за запуском российского флага в стратосферу приехали участники конкурса ОНФ во Владимирской области "Большая перемена" — 13 школьников, интересующихся наукой и техникой.
К счастью, непогода не помешала запуску. Подъём до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю. Собравшиеся школьники отметили, что с большим интересом смотрели за запуском флага в стратосферу. Финальной точкой патриотической акции стала экскурсия по аэродрому, где ученикам показали самолёты и вертолёты, а также рассказали об их технических характеристиках.
Ранее сообщалось, что спортсмены по всей стране приняли участие в акции в честь Дня России. Кроме того, накануне праздника активисты ОНФ в Удмуртии в рамках акции испекли пироги.
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