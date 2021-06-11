ОНФ запустил флаг РФ в стратосферу в честь Дня России. Видео © ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с партнёрами запустили флаг РФ в стратосферу в преддверии Дня России. Летательный аппарат с триколором стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 15 тысяч метров, сообщает общественное движение на своём сайте.

Для проведения уникальной патриотической акции ОНФ обратился к организации "Стратонавтика", которая специализируется на запуске в стратосферу различных исследовательских, развлекательных и других миссий. Там приняли предложение общественников с энтузиазмом и стали разрабатывать лётный маршрут.

"Сложная задача перед запуском — согласовать маршрут полёта. Мы выбрали точку взлёта аэропорт Раздолье. Средняя продолжительность полёта в стратосферу — полтора — два часа. Всё это время наши камеры ведут съёмку миссии. Есть и нюансы — из-за изменчивой розы ветров точка старта и место приземления аппарата могут достигать десятков километров", — отметил руководитель "Стратонавтики" Денис Ефремов.

Понаблюдать за запуском российского флага в стратосферу приехали участники конкурса ОНФ во Владимирской области "Большая перемена" — 13 школьников, интересующихся наукой и техникой.