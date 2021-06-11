Дания обвинила Россию в незаконном пересечении воздушной границы

Министерство обороны Дании заявило, что российские самолёты два раза за день нарушили воздушное пространство страны.

"Российские самолёты нарушили воздушное пространство Дании в районе Борнхольма, и ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию, чтобы урегулировать ситуацию", — говорится в заявлении.

По словам министра обороны Дании Трине Брамсен, подобные инциденты происходят достаточно редко, поэтому "такая ситуация представляется очень серьёзной". Тем временем глава МИД Дании Еппе Куфуд назвал ситуацию недопустимой и выступил с инициативой вызвать посла России в МИД в связи с инцидентом.