Дания обвинила Россию в незаконном пересечении воздушной границы
В Копенгагене отметили, что подобные инциденты происходят достаточно редко, поэтому "такая ситуация представляется очень серьёзной".
Су-27. Фото © ТАСС / Снимок с видео Минобороны РФ
Министерство обороны Дании заявило, что российские самолёты два раза за день нарушили воздушное пространство страны.
"Российские самолёты нарушили воздушное пространство Дании в районе Борнхольма, и ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию, чтобы урегулировать ситуацию", — говорится в заявлении.
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По словам министра обороны Дании Трине Брамсен, подобные инциденты происходят достаточно редко, поэтому "такая ситуация представляется очень серьёзной". Тем временем глава МИД Дании Еппе Куфуд назвал ситуацию недопустимой и выступил с инициативой вызвать посла России в МИД в связи с инцидентом.
"Совершенно недопустимо, чтобы российские самолёты нарушали воздушное пространство Дании, причём дважды за день. Такие действия похожи на умышленные", — написал министр в "Твиттере".
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