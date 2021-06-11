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Дания обвинила Россию в незаконном пересечении воздушной границы

В Копенгагене отметили, что подобные инциденты происходят достаточно редко, поэтому "такая ситуация представляется очень серьёзной".

11 июня, 20:49
<p>Су-27. Фото © ТАСС / Снимок с видео Минобороны РФ</p>

Су-27. Фото © ТАСС / Снимок с видео Минобороны РФ

Министерство обороны Дании заявило, что российские самолёты два раза за день нарушили воздушное пространство страны.

"Российские самолёты нарушили воздушное пространство Дании в районе Борнхольма, и ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию, чтобы урегулировать ситуацию", — говорится в заявлении.

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По словам министра обороны Дании Трине Брамсен, подобные инциденты происходят достаточно редко, поэтому "такая ситуация представляется очень серьёзной". Тем временем глава МИД Дании Еппе Куфуд назвал ситуацию недопустимой и выступил с инициативой вызвать посла России в МИД в связи с инцидентом.

"Совершенно недопустимо, чтобы российские самолёты нарушали воздушное пространство Дании, причём дважды за день. Такие действия похожи на умышленные", — написал министр в "Твиттере".

Ранее российский Су-35 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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