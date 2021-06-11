Лукашенко утвердил новую роль Совбеза в защите независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил новые положения о Совете безопасности республики, повышающие его роль в защите независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом утверждены новые положения: о Совете безопасности и его рабочем органе — Государственном секретариате Совбеза", — сказано в сообщении.

Как уточняется, данный документ не только обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совбеза, но и направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя республики, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.

Кроме того, указ Лукашенко определяет основное предназначение Совбеза как подготовку предложений президенту для принятия им решений по вопросам внутренней и внешней политики для обеспечения безопасности и реализации национальных интересов Белоруссии. В новом положении в полном объёме закреплены нормы президентского декрета от 9 мая 2021 года "О защите суверенитета и конституционного строя".

"Что касается Государственного секретариата, то главная суть возлагаемых на него задач и функций заключается в информационно-аналитическом, правовом и организационно-техническом обеспечении деятельности главы государства, Совета безопасности в сфере национальной безопасности", — подчеркнули в пресс-службе белорусского лидера.

Добавим, что в новой редакции изложен и состав Совбеза страны. В список его постоянных членов были дополнительно включены председатель комитета государственного контроля и генеральный прокурор республики.