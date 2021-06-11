На медиаэкранах по всей стране покажут уникальные фотографии и видео флага России

ОНФ запустит на всех крупных медиасферах страны трансляцию уникальных фотографий и видео флага России в самых разных точках России. К акции по традиции уже присоединились медиахолдинг MAER, мэрия Москвы, другие владельцы медиаэкранов. Об этом организация сообщает на своём сайте.

На цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми, Волгограда, Тюмени, Сочи и других городов покажут самые красивые и яркие места: дайверов в Японском море, казаков в Калмыцкой степи, Куршскую косу, сопку в Анадыре, бархан Сарыкум и другие достопримечательности. В Московском регионе к трансляции подключена ещё и сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД.

"Работая во всех регионах России, мы не устаём восхищаться разнообразием обычаев, местных культурных традиций, природными ландшафтами нашей Родины. Поэтому партнёрство с владельцами медиафасадов для нас — возможность показать красоту и могущество России как можно большему числу соотечественников", — сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артём Бичаев.

Граждан РФ призвали присоединиться к флешмобу и выкладывать кадры в социальных сетях с хештегом #ФлагРоссии.