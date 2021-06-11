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Постпред России при ЕС предупредил о "кознях" против "Северного потока — 2"

По словам дипломата, на Западе много тех, кто недоволен скорым завершением строительства газопровода.

10 июня, 21:26
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что будет удивлён, если западные страны перестанут строить козни газопроводу "Северный поток — 2". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам дипломата, на Западе много тех, кто недоволен скорым завершением строительства газопровода.

"Они живут в разных городах: кто-то — в Вашингтоне, в том числе в Капитолии, кто-то — в Варшаве, кто-то — в городе-герое Киеве", — отметил постпред РФ при ЕС.

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Ранее Чижов заявил, что Россия готова к проблемам, которые могут создавать на Западе при эксплуатации газопровода "Северный поток — 2".

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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