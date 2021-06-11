Постпред России при ЕС предупредил о "кознях" против "Северного потока — 2"

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что будет удивлён, если западные страны перестанут строить козни газопроводу "Северный поток — 2". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам дипломата, на Западе много тех, кто недоволен скорым завершением строительства газопровода.