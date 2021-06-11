На Украине рассказали о ходе организации встречи Путина и Зеленского
В Киеве сообщили, что есть определённые контакты и попытки согласовать повестку дня, но "до географии ещё не дошли".
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / Zuma
В настоящее время место встречи президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определённые контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии ещё не дошли", — сказал глава МИД в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Кулебы, организовать встречу президентов двух стран будет "чрезвычайно сложно". Вместе с тем он заявил, что Киев приложит все усилия для этого, если увидит возможность решить благодаря встречи проблему Донбасса.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
Комментариев: 0