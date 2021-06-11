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На Украине рассказали о ходе организации встречи Путина и Зеленского

В Киеве сообщили, что есть определённые контакты и попытки согласовать повестку дня, но "до географии ещё не дошли".

10 июня, 21:12
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / Zuma</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / Zuma

В настоящее время место встречи президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определённые контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии ещё не дошли", — сказал глава МИД в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Кулебы, организовать встречу президентов двух стран будет "чрезвычайно сложно". Вместе с тем он заявил, что Киев приложит все усилия для этого, если увидит возможность решить благодаря встречи проблему Донбасса.

Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

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Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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