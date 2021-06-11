На Украине рассказали о ходе организации встречи Путина и Зеленского

В настоящее время место встречи президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определённые контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии ещё не дошли", — сказал глава МИД в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кулебы, организовать встречу президентов двух стран будет "чрезвычайно сложно". Вместе с тем он заявил, что Киев приложит все усилия для этого, если увидит возможность решить благодаря встречи проблему Донбасса.