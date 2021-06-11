Пасечник заявил, что убийство бойцов ЛНР было утверждено Киевом на самом высоком уровне

Нападение украинских диверсантов на наблюдательный пункт народной милиции ЛНР и последующее убийство пятерых ополченцев планировалось в Киеве на самом высоком уровне, убеждён глава республики Леонид Пасечник. Он назвал атаку целенаправленной попыткой Незалежной дестабилизировать военную обстановку в регионе в своих политических целях.

"Мы твёрдо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения", — говорится в заявлении Пасечника, которое опубликовал луганский информационный центр.

Глава ЛНР считает, что такими действиями президент Украины намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи лидеров России и США.