НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пасечник заявил, что убийство бойцов ЛНР было утверждено Киевом на самом высоком уровне

Он предупредил, что действия украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие в регионе.

11 июня, 16:56
<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/30825538137/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flickr / ministryofdefenceua</a></p>

Фото © flickr / ministryofdefenceua

Нападение украинских диверсантов на наблюдательный пункт народной милиции ЛНР и последующее убийство пятерых ополченцев планировалось в Киеве на самом высоком уровне, убеждён глава республики Леонид Пасечник. Он назвал атаку целенаправленной попыткой Незалежной дестабилизировать военную обстановку в регионе в своих политических целях.

"Мы твёрдо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения", — говорится в заявлении Пасечника, которое опубликовал луганский информационный центр.

Глава ЛНР считает, что такими действиями президент Украины намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи лидеров России и США.

В ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов

В ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов

Ранее в ЛНР заявили о переброске украинского спецназа в Донбасс. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибыли бойцы полка, который и ранее привлекался к диверсиям в регионе.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1