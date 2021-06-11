Президент США Джо Байден является карьерным политиком. Об этом в интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с главой Белого дома заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, есть надежда на то, что Байден не будет принимать импульсивных решений.

"Президент Байден, конечно, сильно отличается от [экс-президента США Дональда] Трампа", — подчеркнул глава РФ и добавил, что Байден "фактически всю взрослую жизнь занимался политикой".

Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.