"Карьерный политик": Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа
По словам российского лидера, есть надежда на то, что Байден не будет принимать импульсивных решений.
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Президент США Джо Байден является карьерным политиком. Об этом в интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с главой Белого дома заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера, есть надежда на то, что Байден не будет принимать импульсивных решений.
"Президент Байден, конечно, сильно отличается от [экс-президента США Дональда] Трампа", — подчеркнул глава РФ и добавил, что Байден "фактически всю взрослую жизнь занимался политикой".
Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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