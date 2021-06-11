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"Карьерный политик": Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа

По словам российского лидера, есть надежда на то, что Байден не будет принимать импульсивных решений.

10 июня, 22:57
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден является карьерным политиком. Об этом в интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с главой Белого дома заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, есть надежда на то, что Байден не будет принимать импульсивных решений.

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"Президент Байден, конечно, сильно отличается от [экс-президента США Дональда] Трампа", — подчеркнул глава РФ и добавил, что Байден "фактически всю взрослую жизнь занимался политикой".

Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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