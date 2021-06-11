"Некоторые обвинения напоминают словесное несварение желудка": Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в свой адрес
Глава государства отметил, что всегда действовал в интересах России и российского народа и различные ярлыки волнуют его в меньшей степени.
Кадр видео © NBC
Путин рассказал, как относится к обвинениям в свой адрес. Видео © NBC
Президент России Владимир Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений главы Белого дома Джо Байдена в свой адрес. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC.
"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чём я переживаю хоть в малейшей степени", — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что Байден его оскорбил.
Российский президент отметил, что его не обеспокоило скандальное интервью американского коллеги, поскольку он слышал десятки обвинений в свой адрес. Также Путин подчеркнул, что некоторые обвинения в его адрес напоминают "словесное несварение желудка".
Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня перед встречей Путина и Байдена в Женеве.
Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На выпад тогда отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
Российский президент в долгу не остался. Путин ответил на оскорбление Байдена словами: "Кто как обзывается, тот так и называется". Также глава РФ предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире. Однако тот ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.
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