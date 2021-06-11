Путин рассказал, как относится к обвинениям в свой адрес. Видео © NBC

Президент России Владимир Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений главы Белого дома Джо Байдена в свой адрес. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC.

"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чём я переживаю хоть в малейшей степени", — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что Байден его оскорбил.

Российский президент отметил, что его не обеспокоило скандальное интервью американского коллеги, поскольку он слышал десятки обвинений в свой адрес. Также Путин подчеркнул, что некоторые обвинения в его адрес напоминают "словесное несварение желудка".