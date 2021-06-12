Байден проведёт отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден отдельно пообщается с прессой на брифинге после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Мы надеемся, что эта встреча будет простая и откровенная. Отдельная пресс-конференция — это наиболее приемлемый формат, чтобы обсудить со свободной прессой те вопросы, которые будут подняты в ходе двусторонней встречи, те, где мы сходимся во мнениях, и те, где мы принципиально не согласны с этим", — заявил он.