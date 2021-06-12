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Байден проведёт отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве

В Белом доме сочли такой формат наиболее приемлемым, чтобы обсудить с прессой итоги переговоров лидеров двух стран.

12 июня, 12:47
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден отдельно пообщается с прессой на брифинге после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Мы надеемся, что эта встреча будет простая и откровенная. Отдельная пресс-конференция — это наиболее приемлемый формат, чтобы обсудить со свободной прессой те вопросы, которые будут подняты в ходе двусторонней встречи, те, где мы сходимся во мнениях, и те, где мы принципиально не согласны с этим", — заявил он.

Путин отдельно пообщается с прессой после саммита с Байденом

Путин отдельно пообщается с прессой после саммита с Байденом

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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