СМИ: Байден решил дать Путину "жёсткий сигнал" на саммите в Женеве

Власти США по итогам предстоящей встречи президента страны Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина рассчитывают показать жёсткий подход, отличающийся от того, который демонстрировал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

"По словам лица, осведомлённого о процессе планирования, для Белого дома ключевой задачей по итогам запланированной на среду встречи будет дать понять, что Байден дал жёсткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп после его первой встречи с Путиным", — отмечает телеканал.

По информации NBC, в американской администрации надеются, что приезд Байдена на саммит в Женеве после "нескольких дней встреч с ближайшими американскими союзниками" должен показать России наличие "единого фронта" в противодействии Москве.

Также в материале канала подчёркивается, что эксперты по внешней политике предупредили, что совместная пресс-конференция Путина и Байдена стала бы "моментом повышенной опасности" для лидера Штатов. Телеканал приводит мнение бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Он полагает, что участие в совместной с российским президентом пресс-конференции "для президента Байдена было бы лишь риском".

Как уточняет NBC, "сотрудники Белого дома заявили, что будут встречи Байдена и Путина в более широком и более узком форматах". Они "не указали, что будет встреча один на один, во время которой в комнате не будет помощников и советников ни одного из лидеров".