СМИ: Байден решил дать Путину "жёсткий сигнал" на саммите в Женеве
В американской администрации выразили надежду, что приезд Байдена на встречу после "нескольких дней встреч с ближайшими союзниками" должен показать РФ наличие "единого фронта" в противодействии Москве.
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Власти США по итогам предстоящей встречи президента страны Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина рассчитывают показать жёсткий подход, отличающийся от того, который демонстрировал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"По словам лица, осведомлённого о процессе планирования, для Белого дома ключевой задачей по итогам запланированной на среду встречи будет дать понять, что Байден дал жёсткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп после его первой встречи с Путиным", — отмечает телеканал.
По информации NBC, в американской администрации надеются, что приезд Байдена на саммит в Женеве после "нескольких дней встреч с ближайшими американскими союзниками" должен показать России наличие "единого фронта" в противодействии Москве.
Также в материале канала подчёркивается, что эксперты по внешней политике предупредили, что совместная пресс-конференция Путина и Байдена стала бы "моментом повышенной опасности" для лидера Штатов. Телеканал приводит мнение бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Он полагает, что участие в совместной с российским президентом пресс-конференции "для президента Байдена было бы лишь риском".
Как уточняет NBC, "сотрудники Белого дома заявили, что будут встречи Байдена и Путина в более широком и более узком форматах". Они "не указали, что будет встреча один на один, во время которой в комнате не будет помощников и советников ни одного из лидеров".
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом отдельно пообщается с представителями СМИ. Позже появилась информация, что лидер Штатов также отдельно поговорит с прессой на брифинге после переговоров с Путиным.
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