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Сенатор Пушков рассказал о страхе Байдена перед "дуэлью" с Путиным

Ранее лидеры стран отказались от идеи проводить совместную пресс-конференцию и пообщаются с журналистами отдельно.

12 июня, 17:27
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Белом Доме российско-американский саммит воспринимают скорее как политическую дуэль, чем как способ наладить двусторонние отношения. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме", — написал он в своём "Твиттере".

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Ранее Лайф сообщал, что после переговоров, которые состоятся на женевской вилле "Ла Гранж" уже в ближайшую среду, президент Соединённых Штатов Джо Байден проведёт отдельную пресс-конференцию. Отдельно от своего коллеги пообщается и российский лидер Владимир Путин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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