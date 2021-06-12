Сенатор Пушков рассказал о страхе Байдена перед "дуэлью" с Путиным

В Белом Доме российско-американский саммит воспринимают скорее как политическую дуэль, чем как способ наладить двусторонние отношения. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме", — написал он в своём "Твиттере".