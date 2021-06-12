Сенатор Пушков рассказал о страхе Байдена перед "дуэлью" с Путиным
Ранее лидеры стран отказались от идеи проводить совместную пресс-конференцию и пообщаются с журналистами отдельно.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В Белом Доме российско-американский саммит воспринимают скорее как политическую дуэль, чем как способ наладить двусторонние отношения. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме", — написал он в своём "Твиттере".
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Ранее Лайф сообщал, что после переговоров, которые состоятся на женевской вилле "Ла Гранж" уже в ближайшую среду, президент Соединённых Штатов Джо Байден проведёт отдельную пресс-конференцию. Отдельно от своего коллеги пообщается и российский лидер Владимир Путин.
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