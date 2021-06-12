Меркель и Байден обсудили саммит в Женеве и "Северный поток — 2"

"У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня прежде всего говорили о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана", — сказала канцлер.