Меркель и Байден обсудили саммит в Женеве и "Северный поток — 2"
Помимо этих злободневных тем главы государств обменялись мнениями по вопросу Афганистана.
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель улучили возможность и обсудили предстоящую встречу американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.
"У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня прежде всего говорили о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана", — сказала канцлер.
Помимо того, главы государств затронули тему газопровода "Северный поток – 2". Меркель отметила, что ФРГ в этом вопросе находится на правильном пути и что, по её мнению, Украина должна и впредь оставаться партнёром в транзите природного газа.
Ранее Ангела Меркель и Борис Джонсон обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина. Встреча прошла на полях трёхдневного саммита лидеров стран G7, который проходит в очном формате впервые за полтора года.
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