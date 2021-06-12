Джонсон и Меркель обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина
Встреча прошла на полях трёхдневного саммита лидеров стран G7, который проходит в очном формате впервые за полтора года.
Фото © ТАСС / PA / Stefan Rousseau
Премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках саммита Группы семи, который проходит в английском графстве Корнуолл, обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина. Об этом говорится в распространённом по итогу встречи коммюнике.
"Они обсудили ряд международных вопросов, включая дестабилизирующую деятельность Китая и России", — говорится в документе.
Ранее генсек НАТО выразил обеспокоенность активным сотрудничеством России и Китая в политической и военной сферах, назвав это "серьёзным вызовом" для Североатлантического альянса. Вместе с тем на факты, говорящие о создании Пекином и Москвой военного союза, указали и в Германии.
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