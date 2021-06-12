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Джонсон и Меркель обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина

Встреча прошла на полях трёхдневного саммита лидеров стран G7, который проходит в очном формате впервые за полтора года.

12 июня, 11:06
<p>Фото © ТАСС / PA / Stefan Rousseau</p>

Фото © ТАСС / PA / Stefan Rousseau

Премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках саммита Группы семи, который проходит в английском графстве Корнуолл, обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина. Об этом говорится в распространённом по итогу встречи коммюнике.

"Они обсудили ряд международных вопросов, включая дестабилизирующую деятельность Китая и России", — говорится в документе.

Байден и Джонсон обсудили на встрече Россию, Китай, Иран и Афганистан

Байден и Джонсон обсудили на встрече Россию, Китай, Иран и Афганистан

Ранее генсек НАТО выразил обеспокоенность активным сотрудничеством России и Китая в политической и военной сферах, назвав это "серьёзным вызовом" для Североатлантического альянса. Вместе с тем на факты, говорящие о создании Пекином и Москвой военного союза, указали и в Германии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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