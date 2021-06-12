Джонсон и Меркель обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина

Премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках саммита Группы семи, который проходит в английском графстве Корнуолл, обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина. Об этом говорится в распространённом по итогу встречи коммюнике.