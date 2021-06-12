"Умён и подбирает слова": Британцев восхитила реакция Путина на оскорбление Байдена
А вот американскому лидеру досталось за неумение составить даже одно предложение при высказывании шокирующих заявлений.
Фото © Пресс-служба Кремля
Читатели из Великобритании оценили интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, в котором тот рассказал, что не переживает из-за скандальных заявлений главы Белого дома Джо Байдена в свой адрес. По мнению читателей Daily Mail, многие руководители могли бы поучиться у российского лидера.
"Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться", — написал smithp1.
"Мне нравится, как Путин посмеялся над Обамой, а теперь смеётся над Байденом. Они его просто забавляют. Ему плевать, что думает Байден, и, честно говоря, остальному миру тоже", — отметил Facts Not Optional.
Многие раскритиковали Байдена, заметив, что он не в состоянии составить "даже одно предложение", хоть и свободно делает шокирующие высказывания. В отличие от него, российский президент "умён и тщательно подбирает слова".
Напомним, в марте американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На выпад тогда отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
Российский президент в долгу не остался. Путин ответил на оскорбление Байдена словами: "Кто как обзывается, тот так и называется". Также глава РФ предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире. Однако тот ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.
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