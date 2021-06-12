Читатели из Великобритании оценили интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, в котором тот рассказал, что не переживает из-за скандальных заявлений главы Белого дома Джо Байдена в свой адрес. По мнению читателей Daily Mail, многие руководители могли бы поучиться у российского лидера.

"Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться", — написал smithp1.

"Мне нравится, как Путин посмеялся над Обамой, а теперь смеётся над Байденом. Они его просто забавляют. Ему плевать, что думает Байден, и, честно говоря, остальному миру тоже", — отметил Facts Not Optional.