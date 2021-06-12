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Мать пропавшей в Подмосковье девочки познакомилась с подозреваемой за день до похищения малышки

По некоторым данным, злоумышленница могла отправиться с чужим ребёнком в Москву или на свою дачу в Ступине.

12 июня, 10:41
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

С похитившей двухлетнюю девочку из подмосковного города Видное Альбиной мать и её сожитель познакомились за день до похищения и предложили им остановиться у них в общежитии, так как знакомый женщины испытывал проблемы. По данным Лайфа, на следующий день матери девочки нужно было отлучиться вместе с сожителем в больницу к знакомой, и они попросили посидеть с дочерью новых друзей.

В какой-то момент у мужчины случился конфликт с жильцами общежития, и он убежал. Альбина тоже решила уйти, забрав ребёнка с собой, так как не хотела оставлять его одного. При этом женщина не скрывала лица, а на записях с камер видеонаблюдения видно, что девочка идёт с ней под ручку вприпрыжку. Они направились на электричку и уехали в неизвестном направлении — в Москву, где проживает похитительница, или в деревню Ступино, где у неё есть дача. С момента похищения она не выходила в онлайн. Кроме того, Лайф узнал, что у женщины есть трое своих детей.

В Подмосковье няня похитила маленькую девочку

В Подмосковье няня похитила маленькую девочку

Напомним, следователи возбудили уголовное дело о похищении после случившегося. Всех, кто обладает какой-то информацией, просят обращаться в компетентные органы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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