Мать пропавшей в Подмосковье девочки познакомилась с подозреваемой за день до похищения малышки

С похитившей двухлетнюю девочку из подмосковного города Видное Альбиной мать и её сожитель познакомились за день до похищения и предложили им остановиться у них в общежитии, так как знакомый женщины испытывал проблемы. По данным Лайфа, на следующий день матери девочки нужно было отлучиться вместе с сожителем в больницу к знакомой, и они попросили посидеть с дочерью новых друзей.

В какой-то момент у мужчины случился конфликт с жильцами общежития, и он убежал. Альбина тоже решила уйти, забрав ребёнка с собой, так как не хотела оставлять его одного. При этом женщина не скрывала лица, а на записях с камер видеонаблюдения видно, что девочка идёт с ней под ручку вприпрыжку. Они направились на электричку и уехали в неизвестном направлении — в Москву, где проживает похитительница, или в деревню Ступино, где у неё есть дача. С момента похищения она не выходила в онлайн. Кроме того, Лайф узнал, что у женщины есть трое своих детей.