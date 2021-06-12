В Подмосковье няня похитила маленькую девочку, за которой ухаживала. Инцидент произошёл в городе Видное, сообщает Пятый канал.

По его данным, ребёнку около трёх лет. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут поиски няни с ребёнком.

Отмечается, что девочка воспитывалась в многодетной семье — у матери есть ещё трое детей.