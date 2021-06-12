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В Подмосковье няня похитила маленькую девочку

Ребёнок воспитывался в многодетной семье — у матери есть ещё трое детей.

12 июня, 00:52

Фото © Pixabay

В Подмосковье няня похитила маленькую девочку, за которой ухаживала. Инцидент произошёл в городе Видное, сообщает Пятый канал.

По его данным, ребёнку около трёх лет. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут поиски няни с ребёнком.

Притворился одержимым дьяволом: Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете

Притворился одержимым дьяволом: Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете

Отмечается, что девочка воспитывалась в многодетной семье — у матери есть ещё трое детей.

Ранее Лайф рассказывал, как мужчина средь бела дня попытался похитить 11-летнюю девочку, но она дала отпор.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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