Глава "Нафтогаза" предрёк полномасштабную войну из-за "Северного потока — 2"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. Такое мнение он выразил в беседе с агентством Bloomberg.

"Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором", — отметил Витренко.

Кроме того, по словам главы "Нафтогаза", завершение данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".

При этом Витренко добавил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока — 2" может негативно сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.