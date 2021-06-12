Глава "Нафтогаза" предрёк полномасштабную войну из-за "Северного потока — 2"
Завершение строительства газопровода будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада", считает Витренко.
Фото © ТАСС / DPA
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. Такое мнение он выразил в беседе с агентством Bloomberg.
"Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором", — отметил Витренко.
Кроме того, по словам главы "Нафтогаза", завершение данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".
При этом Витренко добавил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока — 2" может негативно сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия готова к проблемам, которые могут создавать на Западе при эксплуатации газопровода "Северный поток — 2".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
Комментариев: 0