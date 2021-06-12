НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава "Нафтогаза" предрёк полномасштабную войну из-за "Северного потока — 2"

Завершение строительства газопровода будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада", считает Витренко.

12 июня, 00:08

Фото © ТАСС / DPA

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. Такое мнение он выразил в беседе с агентством Bloomberg.

"Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором", — отметил Витренко.

Кроме того, по словам главы "Нафтогаза", завершение данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".

Постпред России при ЕС предупредил о "кознях" против "Северного потока — 2"

Постпред России при ЕС предупредил о "кознях" против "Северного потока — 2"

При этом Витренко добавил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока — 2" может негативно сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия готова к проблемам, которые могут создавать на Западе при эксплуатации газопровода "Северный поток — 2".

Байдена уличили в отсутствии логики из-за позиции по "Северному потоку – 2"

Байдена уличили в отсутствии логики из-за позиции по "Северному потоку – 2"

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1