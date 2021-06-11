В США допустили ввод санкций против России, несмотря на саммит Путина и Байдена

США могут ввести новые санкции против России, даже несмотря на грядущую в Женеве встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в интервью CNN заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия", — ответила Псаки на вопрос, не стоит ли вводить санкции против РФ вместо того, чтобы проводить встречи.

Представитель американской администрации, комментируя тему кибератак на США, отметила, что проводившие их хакеры не являются частью России, но Москва якобы не предпринимает действий в их отношении. Псаки добавила, что эта тема будет обсуждаться на встрече Путина и Байдена.

По словам пресс-секретаря Белого дома, саммит в Женеве организуется с целью "найти путь вперёд".

"Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперёд", — сказала Псаки.