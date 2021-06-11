"Нить, соединяющая поколения": Космонавты с борта МКС записали видеопоздравление ко Дню России
Олег Новицкий и Пётр Дубров отметили, что чувствуют неразрывную связь с историей страны и духовными ценностями.
Кадр видео © "Роскосмос"
Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров на борту Международной космической станции (МКС) записали поздравление с Днём России, видео опубликовано на сайте "Роскосмоса".
"Поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей родины — Днём России. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями. И эта невидимая, но очень прочная нить соединяет все поколения. Наша страна богата умными, талантливыми и целеустремлёнными людьми", — сказал Новицкий в видеообращении.
Дубров присоединился к поздравлению и добавил, что "Россия для всех нас — самое родное место на Земле". Он напомнил о научных открытиях и шедеврах культуры, которые создают жители страны и которыми восхищается весь мир.
"С праздником вас, с Днём России", — завершил речь Дубров.
Ранее сообщалось, что спортсмены по всей стране приняли участие в акции в честь Дня России. Кроме того, накануне праздника активисты ОНФ в Удмуртии в рамках акции испекли пироги.
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