НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Он может нравиться вам или нет": Путин назвал Трампа ярким и талантливым человеком

Российский лидер считает, что без этого бывший президент Штатов не стал бы в своё время главой Белого дома.

10 июня, 23:30
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Путин назвал Трампа ярким и талантливым человеком. Видео © NBC

Президент РФ Владимир Путин назвал бывшего президента США Дональда Трампа талантливым и неординарным человеком. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC.

"Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп — неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США", — уточнил Путин.

"Некоторые обвинения напоминают словесное несварение желудка": Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в свой адрес

"Некоторые обвинения напоминают словесное несварение желудка": Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в свой адрес

Кроме того, глава государства выразил уважение экс-лидеру Штатов, а также назвал Трампа яркой личностью.

"Он — яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришёл не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт", — подчеркнул Путин.

Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня перед встречей Путина и Байдена в Женеве.

"Карьерный политик": Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа

"Карьерный политик": Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обратился к своему преемнику на посту главы Белого дома Джо Байдену с призывом не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Бывший американский лидер попросил нынешнего передать Путину наилучшие пожелания.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава "Нафтогаза" предрёк полномасштабную войну из-за "Северного потока — 2"

сегодня в 00:08

"Некоторые обвинения напоминают словесное несварение желудка": Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в свой адрес

10 июня, 23:10

В США допустили ввод санкций против России, несмотря на саммит Путина и Байдена

10 июня, 23:33

Греция разрешила въезд привитых "Спутником V"

сегодня в 00:27

СК возбудил уголовное дело после гибели трёх подростков на озере в Карелии

сегодня в 00:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1