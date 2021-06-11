"Он может нравиться вам или нет": Путин назвал Трампа ярким и талантливым человеком
Российский лидер считает, что без этого бывший президент Штатов не стал бы в своё время главой Белого дома.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Путин назвал Трампа ярким и талантливым человеком. Видео © NBC
Президент РФ Владимир Путин назвал бывшего президента США Дональда Трампа талантливым и неординарным человеком. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC.
"Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп — неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США", — уточнил Путин.
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Кроме того, глава государства выразил уважение экс-лидеру Штатов, а также назвал Трампа яркой личностью.
"Он — яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришёл не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт", — подчеркнул Путин.
Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня перед встречей Путина и Байдена в Женеве.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обратился к своему преемнику на посту главы Белого дома Джо Байдену с призывом не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Бывший американский лидер попросил нынешнего передать Путину наилучшие пожелания.
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