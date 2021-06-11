Путин назвал очередным вбросом слухи о том, что РФ предлагала Ирану спутниковые технологии

Утверждения о том, что Россия якобы предлагала Ирану спутниковые технологии являются вбросом. Об этом в интервью телеканалу NBC перед встречей с главой Белого дома Джо Байденом заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".