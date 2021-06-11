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Путин назвал очередным вбросом слухи о том, что РФ предлагала Ирану спутниковые технологии

10 июня, 23:04

Фото © Pixabay

Утверждения о том, что Россия якобы предлагала Ирану спутниковые технологии являются вбросом. Об этом в интервью телеканалу NBC перед встречей с главой Белого дома Джо Байденом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Просто очередной вброс", — сказал Путин.

Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.

Путин назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы

Путин назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы

Ранее Путин назвал Байдена карьерным политиком и отметил, что он отличается от экс-президента США Дональда Трампа.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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