Путин назвал очередным вбросом слухи о том, что РФ предлагала Ирану спутниковые технологии
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Утверждения о том, что Россия якобы предлагала Ирану спутниковые технологии являются вбросом. Об этом в интервью телеканалу NBC перед встречей с главой Белого дома Джо Байденом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Просто очередной вброс", — сказал Путин.
Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.
Ранее Путин назвал Байдена карьерным политиком и отметил, что он отличается от экс-президента США Дональда Трампа.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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