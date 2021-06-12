СК возбудил уголовное дело после гибели трёх подростков на озере в Карелии

По факту гибели трёх подростков во время купания в Карелии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"11 июня 2021 года трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в городе Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В свою очередь мэр Петрозаводска Владимир Любарский выразил соболезнования в связи с гибелью подростков. Градоначальник опубликовал обращение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".