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СК возбудил уголовное дело после гибели трёх подростков на озере в Карелии

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский выразил соболезнования родным погибших и отметил, что не может представить их чувства сейчас.

12 июня, 00:01
<p>Фото © <a href="https://10.mchs.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Республике Карелия</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Карелия

По факту гибели трёх подростков во время купания в Карелии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"11 июня 2021 года трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в городе Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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В свою очередь мэр Петрозаводска Владимир Любарский выразил соболезнования в связи с гибелью подростков. Градоначальник опубликовал обращение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"День закончился трагедией <...> Обстоятельства продолжаем выяснять. Выражаю соболезнования родным, не могу представить, что они сейчас чувствуют", — написал Любарский.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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