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Греция разрешила въезд привитых "Спутником V"

Также страна примет туристов, вакцинированных препаратами Novavax, Sinovac Biotech, Sinopharm и CanSino Biologics.

12 июня, 00:27
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Национальный комитет по вакцинации Греции разрешил въезд в страну туристов, привитых российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Об этом на брифинге сообщила член комитета Вана Папаевангелу.

Ранее в правительстве Греции уже сообщали, что вакцинированные "Спутником V" могут посещать страну.

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Также Афины разрешили въезд привитым другими препаратами, не зарегистрированными в Евросоюзе: Novavax, Sinovac Biotech, Sinopharm и CanSino Biologics. Таким образом, туристы могут попасть в Грецию, предъявив сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа перед прибытием, или документ о недавно перенесённом коронавирусе.

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Напомним, 14 мая Греция отменила квоту на въезд россиян, а после несколько раз продлевала это решение.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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