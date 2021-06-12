Греция разрешила въезд привитых "Спутником V"

Национальный комитет по вакцинации Греции разрешил въезд в страну туристов, привитых российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Об этом на брифинге сообщила член комитета Вана Папаевангелу.

Также Афины разрешили въезд привитым другими препаратами, не зарегистрированными в Евросоюзе: Novavax, Sinovac Biotech, Sinopharm и CanSino Biologics. Таким образом, туристы могут попасть в Грецию, предъявив сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа перед прибытием, или документ о недавно перенесённом коронавирусе.