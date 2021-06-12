Лайф выяснил личность женщины, которая похитила двухлетнюю дочь знакомой в Подмосковье

Уголовное дело о похищении возбуждено после пропажи двухлетней девочки в подмосковном городе Видное. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Мать ребёнка обратилась к правоохранителям вечером 11 июня, заявив об исчезновении дочери. Она объяснила, что девочка находилась под присмотром знакомой, которая просто увела ребёнка в неизвестном направлении. Как узнал Лайф, это 34-летняя Альбина Хайрулина, проживающая в Москве. Сейчас проводится розыск несовершеннолетней и похитительницы, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Все, кто обладает какой-то информацией, просят обращаться в компетентные органы.