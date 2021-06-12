Главы Абхазии и Южной Осетии направили Путину поздравления с Днём России

Президент РФ Владимир Путин получил поздравительные телеграммы в честь Дня России от президента Абхазии Аслана Бжании, а также главы Южной Осетии Анатолия Бибилова.

"Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству", — подчеркнул Бжания.