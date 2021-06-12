Главы Абхазии и Южной Осетии направили Путину поздравления с Днём России
Лидеры соседних республик отметили огромный вклад РФ в обеспечение международной безопасности.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Президент РФ Владимир Путин получил поздравительные телеграммы в честь Дня России от президента Абхазии Аслана Бжании, а также главы Южной Осетии Анатолия Бибилова.
"Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству", — подчеркнул Бжания.
Президент отметил важность стратегического сотрудничества России и Абхазии и заверил, что его страна и дальше будет следовать двусторонним соглашениям. В свою очередь Бибилов назвал Россию авторитетной державой, которая внесла несоизмеримый вклад в международную безопасность и стабильность.
Ранее Владимира Путина уже поздравили северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.
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