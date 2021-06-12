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"Этот праздник знаменует величие побед": Путин поздравил жителей страны с Днём России

Он убеждён, что этот праздник является напоминанием о многовековом непрерывном пути государства.

12 июня, 09:12
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём России во время церемонии вручения госнаград в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.

"Этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой непрерывный путь, величие побед и свершений", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков. Он призвал быть достойными героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперёд.

Путин в День России награждает лауреатов Госпремий и Героев Труда

Путин в День России награждает лауреатов Госпремий и Героев Труда

Ранее Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам всех тех, кто участвовал в разработке вакцин от ковида. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над материальным поощрением этих специалистов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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