Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём России во время церемонии вручения госнаград в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.

"Этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой непрерывный путь, величие побед и свершений", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков. Он призвал быть достойными героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперёд.