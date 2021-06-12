Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

На 59-м году жизни умер советский конькобежец, шестикратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр, легенда советского и белорусского спорта Игорь Железовский. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Как она рассказала ТАСС, спортсмен скончался утром 12 июня. Дата прощания и похорон со спортсменом пока не известна.

Железовский дважды брал медали на Олимпийских играх: в Калгари в 1988 году он завоевал серебро, а в Лиллехаммере в 1994-м — бронзу. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1993 годы) и бронзовая награда мирового первенства 1990 года.