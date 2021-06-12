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Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

Это произошло утром 12 июня, дата прощания и похорон со спортсменом пока не известна.

12 июня, 09:05
<p>Игорь Железовский. Фото © <a href="http://cska.ru/person/1770" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cska.ru</a></p>

Игорь Железовский. Фото © Cska.ru

На 59-м году жизни умер советский конькобежец, шестикратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр, легенда советского и белорусского спорта Игорь Железовский. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Как она рассказала ТАСС, спортсмен скончался утром 12 июня. Дата прощания и похорон со спортсменом пока не известна.

Железовский дважды брал медали на Олимпийских играх: в Калгари в 1988 году он завоевал серебро, а в Лиллехаммере в 1994-м — бронзу. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1993 годы) и бронзовая награда мирового первенства 1990 года.

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Ранее Лайф сообщал о смерти лауреата Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси. Японский учёный был удостоен престижной награды вместе с коллегами в 2010 году за создание способа, позволяющего получать такие же сложные (комплексные) химические соединения, как в природе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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