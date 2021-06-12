Заключённые тагильской колонии зачитали рэп в честь Дня России

Знаменитое трио тагильских осуждённых из ИК-12 зачитало рэп о России в честь Дня независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Музыку и слова к песне "Как же красива наша Россия" творческие арестанты сочинили самостоятельно. Вокал исполнил Александр Заяц, Евгений Брусницын — стихи, рэп-речитатив, а Евгений Кудрин — музыка. Участники творческого коллектива создали видеоролик "Как же красива наша Россия" при поддержке воспитательного отдела ИК-12. Кадры для клипа были взяты из съёмок Москвы с высоты птичьего полёта.