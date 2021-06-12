НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Заключённые тагильской колонии зачитали рэп в честь Дня России

При поддержке воспитательного отдела ИК-12 осуждённые смонтировали поздравительный видеоролик.

12 июня, 09:03

Знаменитое трио тагильских осуждённых из ИК-12 зачитало рэп о России в честь Дня независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Заключённые тагильской колонии зачитали рэп ко Дню России. Видео © ГУФСИН по Свердловской области

Музыку и слова к песне "Как же красива наша Россия" творческие арестанты сочинили самостоятельно. Вокал исполнил Александр Заяц, Евгений Брусницын — стихи, рэп-речитатив, а Евгений Кудрин — музыка. Участники творческого коллектива создали видеоролик "Как же красива наша Россия" при поддержке воспитательного отдела ИК-12. Кадры для клипа были взяты из съёмок Москвы с высоты птичьего полёта.

Школьники по всей стране снимают видео с исполнением гимна России

Школьники по всей стране снимают видео с исполнением гимна России

Ранее латиноамериканская певица Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Четыре человека погибли и пять пострадали в страшном ДТП на Урале

сегодня в 09:47

Столтенберг и Джонсон призвали Белоруссию освободить политзаключённых

2 июня, 17:03

Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

сегодня в 09:05

Путин назвал создание вакцин от ковида триумфом российской науки

сегодня в 09:54

Лайф выяснил личность женщины, которая похитила двухлетнюю дочь знакомой в Подмосковье

сегодня в 09:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1