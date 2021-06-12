Школьники по всей стране снимают видео с исполнением гимна России

Активисты Российского движения школьников (РДШ) приняли участие во всероссийской акции "Россия звучит". Участники записали свои версии исполнения государственного гимна Российской Федерации и опубликовали ролики в соцсетях.

Акция проходит повсеместно в формате онлайн. Свои видеозаписи уже опубликовали школьники из Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Московской областей, Республики Марий Эл, с Урала, Чувашии и других регионов. Публикуя свои номера, участники ставят хештеги #РДШ и #РоссияЗвучит.