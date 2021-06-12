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Школьники по всей стране снимают видео с исполнением гимна России

Роликами юные участники акции делятся в социальных сетях под хештегами #РДШ и #РоссияЗвучит.

12 июня, 07:35

Школьники по всей стране снимают видео с исполнением гимна России. Видео © Соцсети

Активисты Российского движения школьников (РДШ) приняли участие во всероссийской акции "Россия звучит". Участники записали свои версии исполнения государственного гимна Российской Федерации и опубликовали ролики в соцсетях.

Акция проходит повсеместно в формате онлайн. Свои видеозаписи уже опубликовали школьники из Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Московской областей, Республики Марий Эл, с Урала, Чувашии и других регионов. Публикуя свои номера, участники ставят хештеги #РДШ и #РоссияЗвучит.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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