На Украине 28-летний мужчина случайно выпил бензин вместо спиртного и закурил

В Запорожской области 28-летний мужчина перепутал бензин с алкоголем, выпил и пошёл курить. Ничего странного он не заметил, потому что уже был в изрядном подпитии. Как сообщает местный портал "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники, горючую жидкость он нашёл в доме у знакомого, с которым несколько дней выпивал.

"В селе Приморском Васильевского района мужчина 28 лет получил ожоги. На месте происшествия работала одна фельдшерская бригада. Пострадавшего с термическими ожогами I–II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40% госпитализировали в больницу в г. Запорожье", — рассказали в пресс-службе областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.