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На Украине 28-летний мужчина случайно выпил бензин вместо спиртного и закурил

Подмену он не заметил, потому что до этого несколько дней пил со знакомым.

12 июня, 07:06

Фото © Pixabay

В Запорожской области 28-летний мужчина перепутал бензин с алкоголем, выпил и пошёл курить. Ничего странного он не заметил, потому что уже был в изрядном подпитии. Как сообщает местный портал "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники, горючую жидкость он нашёл в доме у знакомого, с которым несколько дней выпивал.

"В селе Приморском Васильевского района мужчина 28 лет получил ожоги. На месте происшествия работала одна фельдшерская бригада. Пострадавшего с термическими ожогами I–II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40% госпитализировали в больницу в г. Запорожье", — рассказали в пресс-службе областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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В апреле Лайф рассказывал про жуткий случай, как пьяный житель Ямала заживо сжёг свою сестру, облив её бензином и закурив рядом сигарету. Он признался, что распивал вместе с ней алкоголь, потом они поссорились.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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