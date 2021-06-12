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В Россельхознадзоре рассказали, каким животным нужно делать прививку от ковида

Экспериментальные исследования также выявили виды, которые невосприимчивы к вирусу.

12 июня, 06:34
<p>Фото © ТАСС / Николаев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Николаев Сергей

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Карнивак-Ков" предназначена специально для животных, но прививать ею следует не всех. Некоторые животные входят в группу риска и могут заразиться, другие же в инъекции препарата вовсе не нуждаются, сообщили в Россельхознадзоре.

"Препарат рекомендован в первую очередь звероводческим хозяйствам, которые находятся в группе риска. Речь идёт о компаниях, которые занимаются разведением потенциально восприимчивых к CoViD-19 животных, в том числе норок и хорьков", — сообщает Ura.ru.

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

В ведомстве добавили, что, согласно экспериментальным исследованиям инфекции, птица и крупный рогатый скот не подвержены ковиду. Поэтому Россельхознадзор отказался от идеи проводить поголовную вакцинацию среди этих животных.

Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Поводом для создания препарата стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. И 31 марта 2021 года было объявлено, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для четвероногих.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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