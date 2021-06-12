В Словакии заявили, что не планируют покупку новых партий "Спутника V"

Словакия, начавшая 7 июня вакцинацию российским "Спутником V", не планирует покупку новых партий препарата. Об этом заявил глава МИД страны Иван Корчок.

"Мы не планируем новые закупки "Спутника V", — сказал министр в беседе с TASR.

Корчок пояснил, что интерес жителей Словакии к российскому препарату оказался не столь значительным, как предполагалось. При этом глава МИД отметил, что граждане в принципе не спешат вакцинироваться вне зависимости от предлагаемого препарата.