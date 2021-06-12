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В Словакии заявили, что не планируют покупку новых партий "Спутника V"

Граждане республики не проявляют активного участия в прививочной кампании.

12 июня, 04:03
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Словакия, начавшая 7 июня вакцинацию российским "Спутником V", не планирует покупку новых партий препарата. Об этом заявил глава МИД страны Иван Корчок.

"Мы не планируем новые закупки "Спутника V", — сказал министр в беседе с TASR.

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Корчок пояснил, что интерес жителей Словакии к российскому препарату оказался не столь значительным, как предполагалось. При этом глава МИД отметил, что граждане в принципе не спешат вакцинироваться вне зависимости от предлагаемого препарата.

"Мы, правительство, должны активизировать кампанию и стимулировать людей, чтобы они делали прививки", — подчеркнул Корчок.

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Напомним, Словакия 26 мая одобрила применение российской вакцины с 7 июня. Первую партию "Спутника V" страна получила ещё 1 марта, что вызвало скандал в рядах правящей коалиции. Разногласия в ней привели к отставке премьер-министра Игора Матовича, инициировавшего приобретение препарата, и главы Минздрава Марека Крейчи.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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