"Ты скорее кто угодно, чем певица": Собчак сняла пародию на выступление Бузовой во МХАТе
А также исполнила песню "Мало половин", в которой затронула тему сталинских репрессий.
Кадр из видео YouTube / "Осторожно, Собчак!"
Телеведущая Ксения Собчак сняла пародию на игру певицы Ольги Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького про молодого Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Ироничное видео Ксения разместила в своём ютуб-канале "Осторожно, Собчак!".
По сюжету пародии идёт репетиция сцены из спектакля, во время которой режиссёр объясняет роль Бузовой. Согласно его "гениальному" замыслу, певица предстаёт в образе "огня на заводе", который должен потушить Сталин ведром воды. Собчак-Бузова извивается, как пламя, вокруг вождя народов, а Сталин в это время поливает героиню спектакля водой.
"Ты скорее пожар, чем певица. Ты скорее кто угодно, чем певица", — кричит режиссёр Бузовой.
Также в видео Собчак-Бузова исполняет песню "Мало половин", в которой затронута тема сталинских репрессий.
"Ты же можешь перекошмарить миллионы своих же людей. В моей вселенной один господин. Ты будешь так велик и непобедим. И под тобой народ будет снова един. Я открываю мир чудесных грузин! Мало положил, мало граждан положил. Мало посадил, мало, мало посадил", — спела Ксения.
В своей программе Собчак возмутилась размером гонорара Бузовой за игру в постановке. Напомним, певица получила полмиллиона рублей, хотя обычная ставка артиста театра составляет 50–70 тысяч рублей.
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Напомним, что ранее в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин" и его премьера. Роль шпионки Беллы Шанталь сыграла Ольга Бузова. Участие певицы в постановке вызвало негативную реакцию в обществе. Так, критик Гаспарян назвал спектакль позором, а актёр Сергей Безруков высмеял Бузову прямо со сцены другого театра. Тем не менее все билеты на спектакль уже распроданы, а цена у перекупщиков составляет 150 тысяч рублей.
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