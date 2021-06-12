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"Ты скорее кто угодно, чем певица": Собчак сняла пародию на выступление Бузовой во МХАТе

А также исполнила песню "Мало половин", в которой затронула тему сталинских репрессий.

12 июня, 03:24
<p>Кадр из видео YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/c/sobchak/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Осторожно, Собчак!</a>"</p>

Кадр из видео YouTube / "Осторожно, Собчак!"

Телеведущая Ксения Собчак сняла пародию на игру певицы Ольги Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького про молодого Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Ироничное видео Ксения разместила в своём ютуб-канале "Осторожно, Собчак!".

По сюжету пародии идёт репетиция сцены из спектакля, во время которой режиссёр объясняет роль Бузовой. Согласно его "гениальному" замыслу, певица предстаёт в образе "огня на заводе", который должен потушить Сталин ведром воды. Собчак-Бузова извивается, как пламя, вокруг вождя народов, а Сталин в это время поливает героиню спектакля водой.

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"Далеко до Любови Орловой": Правнук Сталина сравнил Бузову с любимой актрисой советского вождя

"Ты скорее пожар, чем певица. Ты скорее кто угодно, чем певица", — кричит режиссёр Бузовой.

Также в видео Собчак-Бузова исполняет песню "Мало половин", в которой затронута тема сталинских репрессий.

Бузова — о своей роли в спектакле МХАТа: Она не певица, она шпион, она делает вид, что поёт

Бузова — о своей роли в спектакле МХАТа: Она не певица, она шпион, она делает вид, что поёт

"Ты же можешь перекошмарить миллионы своих же людей. В моей вселенной один господин. Ты будешь так велик и непобедим. И под тобой народ будет снова един. Я открываю мир чудесных грузин! Мало положил, мало граждан положил. Мало посадил, мало, мало посадил", — спела Ксения.

В своей программе Собчак возмутилась размером гонорара Бузовой за игру в постановке. Напомним, певица получила полмиллиона рублей, хотя обычная ставка артиста театра составляет 50–70 тысяч рублей.

"Чем я хуже?": Александр Семчев высказался о гонораре Бузовой в полмиллиона за пару выходов на сцену МХАТа

"Чем я хуже?": Александр Семчев высказался о гонораре Бузовой в полмиллиона за пару выходов на сцену МХАТа

Напомним, что ранее в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин" и его премьера. Роль шпионки Беллы Шанталь сыграла Ольга Бузова. Участие певицы в постановке вызвало негативную реакцию в обществе. Так, критик Гаспарян назвал спектакль позором, а актёр Сергей Безруков высмеял Бузову прямо со сцены другого театра. Тем не менее все билеты на спектакль уже распроданы, а цена у перекупщиков составляет 150 тысяч рублей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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