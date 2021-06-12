Телеведущая Ксения Собчак сняла пародию на игру певицы Ольги Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького про молодого Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Ироничное видео Ксения разместила в своём ютуб-канале "Осторожно, Собчак!".

По сюжету пародии идёт репетиция сцены из спектакля, во время которой режиссёр объясняет роль Бузовой. Согласно его "гениальному" замыслу, певица предстаёт в образе "огня на заводе", который должен потушить Сталин ведром воды. Собчак-Бузова извивается, как пламя, вокруг вождя народов, а Сталин в это время поливает героиню спектакля водой.

"Ты скорее пожар, чем певица. Ты скорее кто угодно, чем певица", — кричит режиссёр Бузовой.

Также в видео Собчак-Бузова исполняет песню "Мало половин", в которой затронута тема сталинских репрессий.

"Ты же можешь перекошмарить миллионы своих же людей. В моей вселенной один господин. Ты будешь так велик и непобедим. И под тобой народ будет снова един. Я открываю мир чудесных грузин! Мало положил, мало граждан положил. Мало посадил, мало, мало посадил", — спела Ксения.