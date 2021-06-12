Пожарные получили право проверять у россиян документы при проверке сообщений по фактам пожаров. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами пожарные инспекторы вправе затребовать документы у граждан в случае, когда необходимо проверить поступившее сообщение о возгорании. Если человека подозревают в совершении связанного с пожаром преступления, пожарные также могут затребовать документы, удостоверяющие личность.

Закон также даёт право работникам госпожнадзора получать от медицинских и других организаций персональные данные погибших или пострадавших во время пожаров. Кроме того, сотрудники ГПН смогут требовать покинуть зону возгорания, не вызывая полицейских.