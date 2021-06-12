Пожарные получили право проверять у россиян документы
Также теперь они смогут требовать покинуть зону возгорания, не вызывая полицейских.
Фото © ТАСС / Таисия Воронцова
Пожарные получили право проверять у россиян документы при проверке сообщений по фактам пожаров. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
В соответствии с новыми правилами пожарные инспекторы вправе затребовать документы у граждан в случае, когда необходимо проверить поступившее сообщение о возгорании. Если человека подозревают в совершении связанного с пожаром преступления, пожарные также могут затребовать документы, удостоверяющие личность.
Закон также даёт право работникам госпожнадзора получать от медицинских и других организаций персональные данные погибших или пострадавших во время пожаров. Кроме того, сотрудники ГПН смогут требовать покинуть зону возгорания, не вызывая полицейских.
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