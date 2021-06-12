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Пожарные получили право проверять у россиян документы

Также теперь они смогут требовать покинуть зону возгорания, не вызывая полицейских.

12 июня, 02:39
<p>Фото © ТАСС / Таисия Воронцова</p>

Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

Пожарные получили право проверять у россиян документы при проверке сообщений по фактам пожаров. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами пожарные инспекторы вправе затребовать документы у граждан в случае, когда необходимо проверить поступившее сообщение о возгорании. Если человека подозревают в совершении связанного с пожаром преступления, пожарные также могут затребовать документы, удостоверяющие личность.

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Закон также даёт право работникам госпожнадзора получать от медицинских и других организаций персональные данные погибших или пострадавших во время пожаров. Кроме того, сотрудники ГПН смогут требовать покинуть зону возгорания, не вызывая полицейских.

Ранее Лайф сообщал, что впервые в России начал действовать национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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