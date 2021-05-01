Лайф и пожарные сняли видеоинструкцию, как спастись из огня в квартире
Чаще всего виной возгораний оказываются либо неполадки в электропроводке, либо сгоревшая на плите пища.
Фото © LIFE
Лайф и пожарные сняли видеоинструкцию, как спастись в случае пожара в квартире. Видео © LIFE
Бытовые пожары составляют большую долю от всех возгораний, которые происходят в России. Поэтому огнеборцы в очередной раз решили напомнить, как вести себя, если всё вокруг заволокло дымом. Для Лайфа в МЧС записали отдельную инструкцию гражданам, как можно спастись в такой чрезвычайной ситуации, и рассказали о причинах возгораний.
По словам старшего дознавателя ГУ МЧС по Москве Кирилла Кузнецова, большинство из вызовов случаются утром или вечером. Люди готовят еду, а потом забывают о ней или попросту засыпают. 60 процентов пожаров происходят в жилье. Вторая самая частая причина возгораний — неисправность электропроводки.
"Если произошёл пожар, пути эвакуации отрезаны и человек не может самостоятельно выбраться из квартиры, то человеку нужно пойти в максимально незадымлённую зону. Стоит закрыть все окна и двери, плотно подперев их тряпкой. Закрыть марлевой повязкой лицо, создав первичную фильтрацию воздуха. Если есть возможность выйти, то следует также обезопасить органы дыхания и двигаться к выходу, желательно либо на четвереньках, либо ползком, потому что дым поднимается наверх, а у пола образуется кислородная подушка", — объяснил пожарный Андрей Лазовский.
Специалисты говорят об этом не просто так, ведь в их руках реальная статистика. Так, они только за 2020 год совершили около двух миллионов выездов на тушение возгораний и проведение аварийно-спасательных работ. Сохранены жизни более чем 39 тысяч человек, а во время ликвидации таких происшествий эвакуировано 158 тысяч жителей.
Напомним, накануне, 30 апреля, Пожарная охрана в России отметила 372-летие со дня образования.
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