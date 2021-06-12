Снявшая смерть Джорджа Флойда на видео девушка получила Пулитцеровскую премию

Фрэзиер, которой на момент съёмки было 17 лет, вручили награду за мужество. Известные кадры, на которых бывший полицейский Дерек Шовин прижимает коленом к земле Флойда, а тот кричит, что не может дышать, посмотрели миллионы людей по всему миру. Жюри отметило, что они сыграли важную роль на суде, когда присяжные принимали решение о признании бывшего полицейского виновным в убийстве.