Снявшая смерть Джорджа Флойда на видео девушка получила Пулитцеровскую премию
Также награды удостоилась газета Миннеаполиса Star Tribune за освещение событий вокруг гибели афроамериканца.
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Дарнелла Фрэзиер, снявшая на мобильный телефон видео гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, получила специальную награду Пулитцеровской премии — "Особое упоминание". Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции церемонии.
Фрэзиер, которой на момент съёмки было 17 лет, вручили награду за мужество. Известные кадры, на которых бывший полицейский Дерек Шовин прижимает коленом к земле Флойда, а тот кричит, что не может дышать, посмотрели миллионы людей по всему миру. Жюри отметило, что они сыграли важную роль на суде, когда присяжные принимали решение о признании бывшего полицейского виновным в убийстве.
В номинации "Срочные новости" Пулитцеровскую премию получила газета Миннеаполиса Star Tribune за освещение событий вокруг гибели Флойда.
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Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.
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